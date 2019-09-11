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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle...

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Whatsapp, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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Büyükşehir belediye başkanları ortak Whatsapp grubu kuruyor
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