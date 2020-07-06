Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan Silviu Lung paylaşımı! Beşiktaş maçında...

Memduh Büyükkılıç, Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla Süper Lig'in bu sezon en çok kurtarış yapan kalecisi olan Silviu Lung için şu paylaşımı yaptı;

"Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, attığı bu paylaşımda Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nı da etiketledi.