Kayseri aspir yağı üretiminde iddialı - Son Dakika
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Kayseri aspir yağı üretiminde iddialı

27.08.2022 13:56
Kayseri aspir yağı üretiminde iddialı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını, kentin aspir yağı üretiminde ilk sırada yer alacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını, kentin aspir yağı üretiminde ilk sırada yer alacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor" projesi kapsamında 16 ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapılan toplam 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını anımsattı.

Kayseri'nin aspir yağı üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin talepleri üzerine Talas Koçcağız Mahallesi ve Kocasinan Yemliha Mahallesi'nde iki aspir soğuk sıkım yağ çıkarma tesisi kuruldu. Elde edilecek 4 bin ton aspirden 1 milyon litre aspir yağı elde edilerek ülke bazında birinci sıraya yükselmiş olacağız.. Ayrıca söz konusu alanlardan 4 bin ton tohum ve 3 bin ton da küspe elde edilecek."

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri aspir yağı üretiminde iddialı - Son Dakika

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