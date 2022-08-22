Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 28. Ulusal 18. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenliği'ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Tomarza Belediyesinin düzenlediği şenliğe misafir oldu.

Şenlikte, mehteran gösterisi, şiir dinletisi sunuldu.

Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin önemini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dadaloğlu demek yiğitlik demek, Dadaloğlu demek haksızlığa başkaldırmak demek, Dadaloğlu demek elbette ay yıldızlı Türk bayrağının altında bir araya gelmek demek, Dadaloğlu demek vatanımızın bölünmezliğini önemseyen ve terör illetine karşı hangi çeşit olursa olsun, aklınıza hangisi geliyorsa onun karşısında dimdik duran ve gerektiğinde şehit olmasını bilen anlayış demek. İşte biz onun için sizleri seviyoruz."

Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde 5 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, "Tomarza'dan Sarımehmetli ve bu güzergahtaki mahallelerimize hizmet verecek olan 5 kilometre civarındaki yola 10 bin ton asfaltımızın serilme işlemleri, sıcak asfalt çalışması hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı."

İncesu'daki Arasta Çarşısı yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde İncesu ilçesindeki tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta Çarşısı, cephesi iyileştirilip kokulu sabunlarla ve el işleme hasırlarla süslendi.

Çarşıdaki tarihi dükkanlar çeşitlendirilerek, bölge turizmine kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Arasta Çarşısı şimdi daha güzel. Çarşımızı Kayseri'ye özgü dokunuşlar yaparak, değerli hemşehrilerimizin, yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaretine açtık." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesinin İngilizce Eğitim Kampı sürüyor

Melikgazi Belediyesinin Gesi İlkokulu'nda başlattığı İngilizce Eğitim Kampı ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İngilizce Eğitim Kampı'mızın ilkini 10-15 yaş arasındaki erkek öğrencilerimiz, gençlerimizle başladık. Eski ilkokul taş bina restore edildi ve içinin tefrişatını yaparak güzel bir kamp merkezi haline getirdik. Kampımızda tamamen İngilizce eğitim uygulanacak. Öğrencilerimiz müzik, sinema, atölyeler, güzel sanatlar, doğa keşifleri ve tarihi, kültürel geziler ile pratik yapma şansı elde edecek. Telefonları yanlarında olmadığı için internet ortamından uzaklaşarak iletişim becerilerini de geliştirecekler."

Başkan Büyükkılıç, nohut hasadına katıldı

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Üretim Sizden Destek Bizden Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Nohut Hasat Günü Töreni'ne katıldı.

Başkan Büyükkılıç, biçerdöver kullanarak, nohut hasadı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada haftaya çok güzel ve verimli bir çalışma ile başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Talep gelen 5 ilçeye nohut desteği verdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Akkışla, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Sarız'a nohut desteği verdik. 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilen nohuttan biz 5 milyon TL harcayarak desteğimizi sağladık. Sadece nohut desteğimiz ile kalmadı. Hatırlanacağı üzere Anadolu'nun Bereketi Buğday Projesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte bin 86 ton yazlık ekmeklik buğday dağıtımı yaptık. Bu çalışma, 47 bin 217 dekara ekimi yapılmış, 915 çiftçimizin faydalandığı 5 milyon TL maliyetli projeydi. 2022 yılı tohum dağıtımlarımızda 820 çiftçimizin kullanması için 191 ton aspir tohumu dağıttık. Aynı şekilde 3 bini aşkın çiftçimizin faydalanacağı, on binlerce dekar alana ekimi yapılan 2 bin 605 ton tohum dağıtımı 21 milyon TL'yi bulan yatırım gerçekleşti."