Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen "Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması" programına katılan Büyükkılıç, partililerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 21'inci yaş gününü kutladığını bildirdi.

???????Bu dava uğrunda hizmet ederken vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler dileyen Büyükkılıç, "Önümüzde önemli bir seçim var. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında hepimizin el ele, gönül gönüle onun etrafında kenetlenerek bizlere karşı oklarını yöneltenlere 'dur' diyerek, inşallah davamızı daha iyi noktalara taşımaya, yolumuzda devam etmeye hep beraber gayret göstermeliyiz. Bu anlayış içerisinde daha nice 21 yıllara diyorum. AK Parti'nin felsefesine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarının felsefesine tüm insanlığın ihtiyacı var. Böyle güzel bir organizasyonu yaptıkları için değerli il teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından partililerle pasta kesen Büyükkılıç, alanda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.