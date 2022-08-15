AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü

15.08.2022 12:56
AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen "Kuruluşumuzdan Günümüze Teşkilat Buluşması" programına katılan Büyükkılıç, partililerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 21'inci yaş gününü kutladığını bildirdi.

???????Bu dava uğrunda hizmet ederken vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı uzun ömürler dileyen Büyükkılıç, "Önümüzde önemli bir seçim var. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında hepimizin el ele, gönül gönüle onun etrafında kenetlenerek bizlere karşı oklarını yöneltenlere 'dur' diyerek, inşallah davamızı daha iyi noktalara taşımaya, yolumuzda devam etmeye hep beraber gayret göstermeliyiz. Bu anlayış içerisinde daha nice 21 yıllara diyorum. AK Parti'nin felsefesine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarının felsefesine tüm insanlığın ihtiyacı var. Böyle güzel bir organizasyonu yaptıkları için değerli il teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından partililerle pasta kesen Büyükkılıç, alanda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Kayseri'de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, AK Parti, gençlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:01:02. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement