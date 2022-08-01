Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bayramhacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı el değmemiş doğası, masmavi barajı, kaplıcaları ile bilinen Bayramhacı Mahallesi'ne gitti.

Burada mahalle sakinleri ile buluşarak onların görüş ve isteklerini dinleyen Büyükkılıç, esnafı, kaplıca tesislerini ve turizm işletmelerini de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinin doğa kampı ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen doğa kampı, ailelerin ilgisi ve zengin etkinlik içeriği ile sürüyor.

Spor AŞ tarafından "Doğa Seni Çağırıyor" sloganı ile yaz aylarında Sarımsaklı Barajı etrafındaki ormanlık alanda düzenlenen kampta aileler, farklı etkinliklerle çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli proje yürüten Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı marifetiyle 2022 yılının ilk çeyreğinde çiftçilere yaklaşık 3 bin ton tohum dağıttı.

Yem bitkisi, yazlık buğday, aspir, nohut, korunga ve kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu 193 bin 843 dekar alana ekildi.