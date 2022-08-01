Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

01.08.2022 17:16
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bayramhacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bayramhacı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı el değmemiş doğası, masmavi barajı, kaplıcaları ile bilinen Bayramhacı Mahallesi'ne gitti.

Burada mahalle sakinleri ile buluşarak onların görüş ve isteklerini dinleyen Büyükkılıç, esnafı, kaplıca tesislerini ve turizm işletmelerini de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinin doğa kampı ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaz düzenlenen doğa kampı, ailelerin ilgisi ve zengin etkinlik içeriği ile sürüyor.

Spor AŞ tarafından "Doğa Seni Çağırıyor" sloganı ile yaz aylarında Sarımsaklı Barajı etrafındaki ormanlık alanda düzenlenen kampta aileler, farklı etkinliklerle çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli proje yürüten Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı marifetiyle 2022 yılının ilk çeyreğinde çiftçilere yaklaşık 3 bin ton tohum dağıttı.

Yem bitkisi, yazlık buğday, aspir, nohut, korunga ve kuraklığa dayanıklı ekmeklik buğday tohumu 193 bin 843 dekar alana ekildi.

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Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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