Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler

02.08.2022 11:07
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile Talas ilçesindeki gençlik merkezlerini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile Talas ilçesindeki gençlik merkezlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mesleki eğitim kurs yerleri, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphanesiyle hizmet veren yaşam merkezini denetledi.

Yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet edip kütüphanedeki gençlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, Kayseri halkının her zaman en iyi hizmeti hak ettiğini belirtti.

Gençler için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çeşitli faaliyetlerin yapıldığı, gerek Spor AŞ'miz gerekse KAYMEK'in dersleri ile vatandaşlarımızın çoğunun vaktini geçireceği bir tesis. Birçok faaliyetin bir arada olduğu bir alan. Öncü ve örnek yatırımlarımızla kent hayatının zorluklarını vatandaşlarımızın atmasına imkan sağlıyoruz. Burada sohbet ettiğimiz gençlerimizin tesislerden duyduğu memnuniyet bizleri de ziyadesiyle mutlu etti."

Büyükkılıç, gençlik merkezlerini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ve TOKİ Gençlik merkezlerinde eğitim gören gençlerle buluştu.

İlk olarak Talas Gençlik Merkezi'ne giden Büyükkılıç, burada eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Büyükkılıç, gençleri yarınlara hazırlamak ve her açıdan donanımlı bireyler olabilmeleri için büyük gayret verdiklerini belirtti.

Daha sonra, TOKİ Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, KAYMEK tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi kapsamında eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, nezih ve modern imkanlar sundukları gençlerin bu tesislerden yararlanmaları ve kendilerini geliştirmelerinin sevindirici olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
AGÜ tarafından Uzunyayla Kırsal Çalıştayı düzenlendi AGÜ tarafından Uzunyayla Kırsal Çalıştayı düzenlendi Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret Başkan Büyükkılıç'tan Kayserigaz'a ziyaret
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, gençlik, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
15:43 Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı
15:41 Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor
15:39 Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 16:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement