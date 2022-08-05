Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

05.08.2022 17:04
Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bünyan'da merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Büyükkılıç, muhtarların taleplerini ve tavsiyelerini de dinledi.

Altyapı kuruluşlarıyla birlikte 1,5 milyar lira ek bütçeyi ağustos ayı toplantısında belediye meclisine sunacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, muhtarların beklentilerine cevap vermeye çalışacaklarını kaydetti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin ilçede yapımını üstlendiği kapalı pazar yeri ve terminal binasında devam eden çalışmaları inceledi.

Özkan Altun ise Büyükkılıç'a ilçeye kazandırdığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, "Yıllardır Bünyan'da kapalı semt pazarı yoktu, bugün bunu gerçekleştirmenin, temelini atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Büyükkılıç: '6.7 kilometrelik tramvay hattımızın son anlatına yaklaşmış durumdayız' Büyükkılıç: '6.7 kilometrelik tramvay hattımızın son anlatına yaklaşmış durumdayız' Başkan Büyükkılıç'tan 530 yıllık tarihi köprünün yanına 'millet bahçesi' müjdesi Başkan Büyükkılıç'tan 530 yıllık tarihi köprünün yanına 'millet bahçesi' müjdesi
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Özkan Altun, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement