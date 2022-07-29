Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

29.07.2022 13:53
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir "İletişim Küresi"ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir "İletişim Küresi"ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan İletişim Küresi'nde, vatandaşların talep ve şikayetleri dinleniyor.

Büyükkılıç, merkezi ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kolay ulaşılabilecek konumdaki bir yerde, hizmeti ayağa getirme anlayışıyla çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların öneri, talep ve şikayetlerini dinlediklerini anlattı.

Bosna Hersekli öğrenciler Kocasinan'ı gezdi

Kocasinan Belediyesi, Erasmus Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen Bosna Hersekli öğrencileri misafir etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı öğrenciler, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi ile Kuşçu Marina'da ağırlandı.

Öğrenciler marinada tekne turuna ve Kocasinan Gençlik Kulübü'nün konserine katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırdıklarını anlatarak, "Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Melikgazi'ye Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'ne Akıl Küpü Çalışma İstasyonu yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, 3 yılda 16 okul, 8 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesi projesi ile eğitime destek olduklarını belirtti.

Vatandaşa daha iyi ortamlar sunmak için çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında, okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkanı gençlerimize sunuyoruz. Kazım Karabekir'de bir ihtiyacı daha yerine getirerek 130 kişilik kütüphanemizi öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Mahallelerimizi daha da canlandıracak ve gençlerimizi mahallede tutup ders çalışmalarına imkan tanıyacak güzel projeler yapıyoruz."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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