Başkan Büyükkılıç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi

03.10.2022 13:54
Başkan Büyükkılıç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle gittiği Macaristan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle gittiği Macaristan ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, başkanlık makamında yaptığı değerlendirmede ziyarette tarım ve hayvancılıktan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki turizme kadar birçok konuda temaslarda bulunduklarını anlattı.

Kardeş şehir Miskolc yetkilileriyle de görüştüklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Avrupa Birliği ülkesi olan Macaristan'daki ekonomik sorunları gördük." ifadesini kullandı.

Avrupa'da ve dünyada Erciyes Kayak Merkezi'nin büyük ilgi gördüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Orada resmi ağızlardan ya da iş adamlarından gündeme gelen hep Erciyes Kayak Merkezi oldu. Uluslararası standartta bir kayak merkezi olarak, 19 mekanik tesisi, 40 pisti, 130 kilometre uzunluğundan daha fazla pist uzunluğuna sahip bir kayak merkezinden bahsediyoruz. İnşallah Yüksek İrtifa Merkezi'ni de eklemek suretiyle büyük bir kazanım elde etmiş olacağız. Erciyes Kayak Merkezi'nin tanınırlık açısından çok önem arz ettiğini, dünya ve Avrupa standartlarında olduğunu rahatlıkla herkes söylüyor, takdir ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya'dan charter seferlerinin de başlıyor olması yaptığımız girişimler sonrası bizlere kazanım oldu."

Büyükkılıç, Macaristan'da meclis yetkilileri ile de görüştüklerini, sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de yaklaşık bir saat görüşme yaparak, değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç Macaristan ziyaretini değerlendirdi Başkan Büyükkılıç Macaristan ziyaretini değerlendirdi ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı
Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Macaristan, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:22 Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 20:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Macaristan ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement