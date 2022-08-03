Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani Festivali'ne katıldı

03.08.2022 17:03
Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani Festivali'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Develi ilçesinde düzenlenen 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Develi ilçesinde düzenlenen 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Vali Çiçek, festival alanındaki stantları gezerek, yöresel el ürünlerini inceledi.

Develi halkının Aşık Seyrani'ye sahip çıktığını belirten Büyükkılıç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı da etkinlikten dolayı tebrik etti.

Vali Gökmen Çiçek ise Develi'nin Kayseri'nin kalbi olduğunu, Develililerin memleketlerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Develi Belediye Başkanı Cabbar da Aşık Seyrani'nin Develi'nin en büyük değerlerinden olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Türk dünyasından gelen sanatçıların yer aldığı ekip, konser verdi.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Kayseri, Seyrani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani Festivali'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Büyükkılıç Seyrani Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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