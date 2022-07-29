Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgeleri tespit edip projelendirirken, diğer taraftan da kentsel dönüşüm inşaatlarının hızla yükseldiğini anlatan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinde hizmet içi eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Bağışıklık Sistemi ve Beslenme" konulu seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminere, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, Kızılay Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sezgül Şahin ve hastane ekibi ile belediye personeli katıldı.

Serdar Öztürk, öğrenmenin yaşı, zamanı, zemini olmadığını belirtti.

Öğrendikçe daha ileriye gidileceğini anlatan Öztürk, eğitimleri takip eden personele teşekkür etti.

Şahin de bağışıklık ve beslenme konularında bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, turizm ve seyahat acenteleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turizm ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentteki bir restoranda 60 turizm ve seyahat acentesinin temsilcileriyle buluştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif boyutuyla tanıtma çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Kayseri'nin kendisini ifade eden bir şehir konumuna geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Potansiyelimiz oldukça yüksek. Hep beraber tanıtım bağlamında daha iyi seviyeye gelmenin altyapısını oluşturacağız, birbirimize eksiklerimizi hatırlatacağız ve inşallah Kayseri'mizi gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif alanda tanıtma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çözüm odaklı olarak, zaman kaybetmeden ne yapılabileceğini hep beraber paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte alınan kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda hep beraber gayret göstereceğiz."