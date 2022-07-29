Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

29.07.2022 14:46
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgeleri tespit edip projelendirirken, diğer taraftan da kentsel dönüşüm inşaatlarının hızla yükseldiğini anlatan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinde hizmet içi eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Bağışıklık Sistemi ve Beslenme" konulu seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminere, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, Kızılay Hastanesi Uzman Diyetisyeni Sezgül Şahin ve hastane ekibi ile belediye personeli katıldı.

Serdar Öztürk, öğrenmenin yaşı, zamanı, zemini olmadığını belirtti.

Öğrendikçe daha ileriye gidileceğini anlatan Öztürk, eğitimleri takip eden personele teşekkür etti.

Şahin de bağışıklık ve beslenme konularında bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, turizm ve seyahat acenteleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turizm ve seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, kentteki bir restoranda 60 turizm ve seyahat acentesinin temsilcileriyle buluştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif boyutuyla tanıtma çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Kayseri'nin kendisini ifade eden bir şehir konumuna geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Potansiyelimiz oldukça yüksek. Hep beraber tanıtım bağlamında daha iyi seviyeye gelmenin altyapısını oluşturacağız, birbirimize eksiklerimizi hatırlatacağız ve inşallah Kayseri'mizi gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif alanda tanıtma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çözüm odaklı olarak, zaman kaybetmeden ne yapılabileceğini hep beraber paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte alınan kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda hep beraber gayret göstereceğiz."

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 19:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement