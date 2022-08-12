Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'de ilk kez taraftarının karşısına çıkacak Kayserispor'a destek çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın saat 19.15'te İstanbulspor'u konuk edecek.

Her zaman olduğu gibi bu sezon da Kayserispor'u yalnız bırakmayacaklarını belirten Büyükkılıç, taraftarları Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya davet etti.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonla görüştü.

Büyükkılıç görüşmede, kış turizmi öncesi Rusya'dan Kayseri'ye charter seferleri düzenlenmesi talebinde bulundu.

Yatırımların da konuşulduğu görüşmede Bakan Karaismailoğlu da Büyükkılıç'a yakın zamanda, yapımı süren yeni tramvay hattının test sürüşü için kente geleceğini belirtti.

Güven timleri denetlendi

Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan güven timleri, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve ilçe kaymakamları tarafından denetlendi.

Vali Yardımcısı Erkaya Osmanlı Sokağı'nda bulunan görevlileri, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan Kazancılar Çarşısı görevlilerini, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise yeraltı çarşısı görevlilerini denetledi.

Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetlemelerde, görüşlerine başvurulan esnaf ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Yahyalı Belediyesi ilk kadın kooperatifini kurdu

Yahyalı Belediyesi öncülüğünde ilçe kadın istihdamını artırmak amacıyla ilk kadın kooperatifi kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kuruluşun ardından kooperatifin daha işlevsel olabilmesi için Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kurucu üyelere mentörlük eğitimi verilmeye başlandı.

Mentörlük eğitimleri kapsamında Yahyalı Belediyesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Esat Öztürk, oluşumun adının S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olduğunu ifade etti.

Kadınların başarılı olacağına inandığını belirten Öztürk, "Onlar hünerli ellerini bizlere gösterecekler. Ben hanım kardeşlerimize bu oluşumda yer aldıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Kooperatif kanalı ile hazırlanan ürünleri hem internet üzerinden hem de ilçemiz meydanında satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de kooperatifin hayırlı olmasını diledi.