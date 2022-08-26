Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

26.08.2022 16:18
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte, yamaç paraşütünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı amacıyla Ali Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte, yamaç paraşütünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı amacıyla Ali Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çiçek, Paraşüt İndirme Alanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

Burada konuşan Büyükkılıç, dağın en önemli yamaç paraşüt merkezlerinden olduğunu belirtti.

Yıl boyu burada rahatlıkla uçulduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Yürüyerek çıkarım, uçarak inerim projesini hayata geçirmenin en güzel yerindeyiz. Çok şükür Kayseri yaşanılacak şehir." ifadesini kullandı.

Soğanlı'da restorasyon çalışmaları

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Tahtalı Kilise'nin restorasyonu devam ediyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleri ile hazırlanan Tahtalı Kilise restorasyon projesi sürüyor.

Birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Erdemli ve Soğanlı vadilerindeki eserler için çevre düzenleme ile arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta Çarşısı yeni yüzüne kavuşarak, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuldu

"Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri" devam ediyor

Kayseri'de, "Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri" söyleşi ve konserlerle Kayserililerle buluşmaya devam ediyor.

Etkinlik kapsamında akşam, yazar Hacı Sarı söyleşi gerçekleştirecek. Yarın saat 20.30'da sanatçı Gizem Ergün ve 28 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da müzisyen Murat Balıkan sevilen parçalarını seslendirecek.

Talas'ta "Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" devam ediyor.

27 Nisan Kadir Gecesi'nde açılan sergiyi bugüne kadar 8 bin 500 kişi ziyaret etti.

Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergiyi gezmek isteyen vatandaşlar, pazartesi hariç haftanın altı günü 10.00-17.00 saatleri arası ziyaret edebiliyor.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Toros Dağları, Gökmen Çiçek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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