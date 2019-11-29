Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Belediye salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında, 28 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 mali yılı performans programı, bütçe kararnamesi ve gelir tarifesinin görüşüldüğü toplantıda 2020 yılı bütçesi 1 milyar 350 milyon lira olarak kabul edildi. Ayrıca, 16 ilçe belediyesinin 2020 yılı bütçeleri de karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ ile 16 ilçenin gelecek yıl toplam yatırım bütçesi 2 milyar 864 milyon 32 bin liraya ulaştı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm belediyelerin bütçelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.