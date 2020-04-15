Kayseri Büyükşehir Belediyesi 116 bin maske dağıttı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları'nda (KAYMEK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 116 bin maske ücretsiz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında KAYMEK'te üretilen 116 bin maskenin, başta sağlık ve emniyet personeli olmak üzere ihtiyaç duyanlara ücretsiz dağıtımı yapıldı.

Esnafa ve Kayseri Ticaret Odası'na da 20 bin maske verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu süreçte maske üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları için uyaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Evden çıkmak mecburiyetinde kalanların sağlıklarını korumaya yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sağlık için önemli bir gereksinim olan maske ihtiyacını giderebilmek amacıyla KAYMEK tesislerimizde üretime başladık. Kısa sürede 116 bin maske üreterek ücretsiz dağıttık. Maske üretimini sürdürerek halkımızın ve özellikle sağlık çalışanları ile emniyet güçlerimizin ihtiyaçlarını temin etmeye devam edeceğiz."