Kayseri Büyükşehir Belediyesi 14 kilometrelik yolda asfalt çalışması yaptı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 14 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palas Mahallesi'ni Sarıoğlan ilçesine bağlayan 10 kilometrelik yol ile Ağcalı Mahallesi'ni Bünyan ilçesine bağlayan 4 kilometrelik yolda ikinci kat asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmalarda astar diye tabir edilen bitümlü malzemenin altına bitkisel içerikli solüsyon kullanılarak yolun dayanımı ve konforu artırılarak çevre kirliliği de önlenmiş oldu.