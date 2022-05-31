Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 146 bin öğrenciye çorba ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 146 bin öğrenciye çorba ikram etti

31.05.2022 11:57
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 146 bin öğrenciye çorba ikram etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, "sıcak çorba" hizmetinin 2 yılda 146 bin 810 öğrenciye ulaştığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, "sıcak çorba" hizmetinin 2 yılda 146 bin 810 öğrenciye ulaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerden faydalanan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor.

Bu kapsamda, 2021 yılında 48 bin 200, bu yıl ise 98 bin 610 öğrenciye çorba ikramında bulunuldu.

Öğrencilere her fırsatta destek olmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ücretsiz çamaşır yıkama merkezi projesini de hayata geçirmişti.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla açılan kütüphanelerde de öğrenciler kitapla buluşturuluyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 146 bin öğrenciye çorba ikram etti - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 yılda 146 bin öğrenciye çorba ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement