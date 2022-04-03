Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 20 ödüle layık görüldü - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 20 ödüle layık görüldü

03.04.2022 14:00
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 20 ödüle layık görüldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında 3 yılda 20 ödül aldığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında 3 yılda 20 ödül aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile belediyeler düzeyinde ödüllere layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda "Geleceğin Mucitleri" isimli proje ile ödüle layık görüldü. Büyükkılıç, ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Bununla birlikte son üç yılda farklı kurum ve kuruluşlardan 20 ödül alan Büyükkılıç, görev süresi içerisinde aldığı tüm ödülleri Kayseri halkına ithaf ettiğini belirtti.

Ödül almanın yanında gönüllere ve dualara da girdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu ödüllerimizi, Kayserimiz, tüm belediye başkanlarımız, büyükşehrimiz adına aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, belediyecilik gönül işi, aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir. Tüm Kayserililerimizin derdini dert, mutluluğunu mutluluk, üzüntüsünü üzüntümüz bildik. Bundan sonra da daha çok koşturacağız. Daha çok yatırım yapacağız. 30 büyükşehir içerisinde birinci sırada olduğumuza göre bu sene o rakamları çok çok katlayarak daha iyi noktalara geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 20 ödüle layık görüldü - Son Dakika


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