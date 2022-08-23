Ayrıca 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren katılımcılara da hediye çeki takdim edilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamada, sanatçılar Murat Kekilli , Ayşen Kaya ve Baha sahne alacak.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Murat Kekilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.