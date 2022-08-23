Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika
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Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

23.08.2022 10:42
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı yapacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamada, sanatçılar Murat Kekilli, Ayşen Kaya ve Baha sahne alacak.

Etkinlik, 29 Ağustos Pazartesi saat 21.00'de Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenecek.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren katılımcılara da hediye çeki takdim edilecek.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Murat Kekilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlanacak - Son Dakika
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