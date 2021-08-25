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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül

25.08.2021 13:40
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül, System.String[]

Son dakika haberler... Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda 'Geleceğin Mucitleri' isimli proje ile ödül kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda 'Geleceğin Mucitleri' isimli proje ile ödül kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Gençlere özel önem veren Büyükkılıç, ülkenin geleceği gençler için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ve Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAYSERİ STANDINDA

Yerel kurum ve kuruluşların gençlik hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi gibi konuların amaçlandığı Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi standını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri standını gezerek, Başkan Büyükkılıç'a tebriklerini ve Kayserililere selamlarını iletti. Ayrıca, standda misafirlere, kentteki faaliyetleri tanıtmanın yanı sıra meşhur pastırma ve Kayseri'ye has lezzet Nevzine Tatlısı ikram edildi.

BÜYÜKKILIÇ, ÖDÜLÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında Protokol İmza Töreni'nin ardından Genç Dostu Şehirler Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması'na "Geleceğin Mucitleri" projesiyle katıldı. Yarışma kapsamında toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği yarışmada ödül almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

BÜYÜKKILIÇ'IN ANKARA'DA ONUR GECESİ

Gençlerin akıllı şehircilik projeleri gerçekleştirilmesinin sağlanacağı 'Geleceğin Mucitleri' projesinin ödül almasından dolayı memnuniyetini, gururunu ve sevincini paylaşan Başkan Büyükkılıç, gençler için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ve saygılarını iletti. Büyükkılıç, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin her anlamda yetişmiş bireyler olmaları için de önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ÖDÜLLÜ PROJE HAKKINDA

Geleceğin Mucitleri isimli proje sayesinde yapılacak olan akıllı şehircilik uygulamalarının insan hayatına kattığı değerler önceden gözlenebilecek ve gençlerin akıllı şehircilik projeleri gerçekleştirilmesi sağlanacak. Gençlerin akıllı şehircilik çalışmalarını yapabilmesi için şehrin bir bölgesinde bir plato yapılacak. Gençlerin bu platoda yer alması ve akıllı şehir projeleri yapmaları sağlanacak. Kısacası minyatür bir akıllı şehir oluşturularak yerli ve milli akıllı şehirler projesi oluşturulurken geleceğin akıllı şehir mucitleri ortaya çıkarılmış olacak. Gençlerin akıllı şehir adına proje geliştirmelerini sağlamak, gençlere teknolojik kaynaklar ve mekan sağlamak, şehrin bir minyatür bir akıllı şehir sistemini kurmak ve diğer gençlerimizin yapılan çalışmaları daha yakından takip edebilmeleri ve yeni projeler üretebilmeleri için ilham kaynağı olmak amacıyla şehrin bir bölgesinde akıllı şehir platosu kurulacak. Plato içerisinde yapılan projeler için düzenli olarak proje yarışması düzenlenecek ve dereceye giren projeler ödüllendirilerek projeler mezun edilecek sonrasında mezun olan projelerin hayata geçirilmesi için destek sağlanacak. Ayrıca belirli zamanlarda plato içerisinde seminerler ve çalıştaylar düzenlenerek akıllı şehirler konusunda gençlere gelinen nokta anlatılacak ve onların proje üretmeleri teşvik edilecek. - KAYSERİ

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül - Son Dakika


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