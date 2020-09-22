Kayseri Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 24 yeni otobüs kattı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılmak üzere araç filosuna 24 yeni otobüs ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşımda hizmet ataklarına devam ettiklerini ve bu kapsamda ulaşım filolarına 24 yeni otobüsü dahil ettiklerini belirtti.

Ulaşım hizmetlerini daha kaliteli ve konforlu sürdürebilmek için mevcut imkanlar dahilinde önemli planlamalar yaptıklarını ve özellikle pandemi sürecinde bu alanda sorun yaşanmaması adına taşıma sisteminin verimliliğini artırdıklarını aktaran Büyükkılıç, 68 tramvay aracı, 220 belediye otobüsü, 387 halk otobüsü ve 14 otogar otobüsünden oluşan ulaşım filosunu 24 yeni otobüs daha alarak güçlendirdiklerini ifade etti.

Pandemi döneminde ek kapasite oluşturmanın Kovid-19 mücadelesinde de fayda sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Taşıma sistemimizin verimini sürekli artırıyoruz. Optimizasyon çalışmaları sonucunda sürdürülebilir bir toplu taşıma ağına sahip olduk. Bu anlamda filomuza 24 otobüs ekledik. Yeni otobüslerle birlikte güçlenen ulaşım filosu sayesinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecekler. Biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, hemşerilerimizin de bize destek vermesini, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarını uymalarını istiyoruz."