Büyükşehir'in 'Doğa Kampı' başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 'Doğa seni çağırıyor' sloganıyla doğa kampına bu hafta sonu başladı. Yaz boyunca sürecek kamplarda aileler, çocukları ile keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra birbirinden farklı etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkaracak.

Sosyal ve kültürel anlamda yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2018 yılında başladığı doğa kamplarına bu yıl da devam ediyor.

Sarımsaklı Barajı'nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek olan doğa kamplarının ilki 3 Temmuz Cumartesi günü düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kampta, aileler çocukları ile keyifli vakit geçirmenin yanı sıra birbirinden farklı survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkardı. Katılımcılar, birçok etkinliğin yanı sıra sağlıklı yaşam için bol bol doğa yürüyüşü yapmayı ihmal etmedi.

Doğa kampları 0-6 yaş için ücretsiz olurken, 07-12 yaş için 60 TL, 13 Yaş üzeri İçin 90 TL olarak belirlendi. Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, maske, eldiven ve çadırlar Spor A.Ş. tarafından temin edilirken, vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için 0 549 696 00 38 telefon numarasını arayabiliyor.

Spor A.Ş. doğayla iç içe olmak isteyen tüm Kayserilileri kamplara davet ederken, vatandaşlar doğa kampları ile ilgili duyuru ve rezervasyon bilgilerine, haftalık kamp programı ile Spor A.Ş. internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. - KAYSERİ