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Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski belediye başkanlarından Osman Kavuncu'yu vefatının 53'üncü yılında mezarı başında andı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski belediye başkanlarından Osman Kavuncu'yu vefatının 53'üncü yılında mezarı başında andı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Büyükkılıç, Kavuncu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Büyükkılıç, Kavuncu'nun bir demokrasi kahramanı ve Kayseri'nin gururu olduğunu kaydetti.

Kavuncu'yu her zaman rahmet ve minnetle yad edeceklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları aktardı:

"İnsanlığa ve şehrimize hizmet etmiş olan Osman Kavuncu başkanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz büyüğümüzü unutmuyoruz. Geçmişine sahip çıkan, geçmişine minnet duyan, dua eden ve onlardan ilham alarak hizmet etmeye çalışan bir anlayıştayız. Osman Kavuncu bir demokrasi kahramanıydı. Allah rahmet eylesin. Allah böyle güzel insanların sayısını artırsın."

Belediye tesislerinde inceleme

Büyükkılıç, kent genelinde hizmet veren belediye tesislerini de inceledi.

Beyazşehir ve Mimsin'de faaliyet gösteren tesislerde yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, incelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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