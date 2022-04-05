Kayseri Büyükşehir Belediyesi fidan dikimine başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilkbaharın gelmesiyle şehri yeşillendirme faaliyetlerini hızlandırarak 12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekiple 3 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından çevreyolu Buğdaylı Kavşağı çevresindeki alanda fidan dikimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ağaçlandırma faaliyetlerine hız verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, bu seneki hedeflerinin 200-250 bin civarında fidan dikmek olduğunu bildirdi.

Hava şartlarına göre fidan dikme çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Canıdemir, ağaçlandırma faaliyetlerine katılanlara teşekkür etti.