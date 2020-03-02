Kayseri Büyükşehir Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, gençleri üniversite sınavına hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Haziran ayında yapılacak üniversite sınavına yönelik KAYMEK ilçe sosyal yaşam merkezlerinde seminerler düzenlenirken, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Felahiye ve Develi ilçelerinde sınav sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katıldığı seminerlerde, sınavın içeriği, kaç soru sorulacağı, geleceğin mesleklerine dair bilgilendirmeler, birlikte motivasyon, zaman yönetimi ve verimli ders çalışma metotları anlatıldı.