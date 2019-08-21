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Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyetinden Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret

26 dakika önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyetinden Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği bildirildi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyetin Sayan'ı makamında ziyaret ettiği aktarıldı.
Heyetin ziyaretin ardından Sayan ile şehir merkezinde incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak istişarelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hazırlanacak rapor doğrultusunda yatırım planını hayata geçireceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayan, heyetin kent merkezine yatırım ve destek için geldiğini ifade ederek, "Ulaşım konusunda bize proje desteği için ilimizde incelemelerde bulunan, çözüm konusunda katkı yapacak Gündoğdu ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ederiz." dedi.
Gündoğdu, Kayseri, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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