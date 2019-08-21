Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyetinden Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği bildirildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği bildirildi.

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, Feyzullah Gündoğdu ve beraberindeki heyetin Sayan'ı makamında ziyaret ettiği aktarıldı.

Heyetin ziyaretin ardından Sayan ile şehir merkezinde incelemelerde bulunarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili olarak istişarelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hazırlanacak rapor doğrultusunda yatırım planını hayata geçireceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayan, heyetin kent merkezine yatırım ve destek için geldiğini ifade ederek, "Ulaşım konusunda bize proje desteği için ilimizde incelemelerde bulunan, çözüm konusunda katkı yapacak Gündoğdu ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ederiz." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İBB'nin camilerle ilgili ihalesinin ismi değiştirildi

Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı

Genç yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok

İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı