Programla eğitim öğretim yılı içerisinde Kayseri Bilim Merkezi'nde bulunan robotik, fen, sanat, ahşap ve bilim akademileri ile planetaryum ve 100'e yakın deney düzeneğinin yer aldığı sergi alanının öğretmenler tarafından daha etkin ve verimli kullanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 'Öğretmen Akademisi' programı sürüyor - Son Dakika

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