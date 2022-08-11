Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Talas Tramvay Hattına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Talas Tramvay Hattına ilişkin açıklama

11.08.2022 13:56
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Talas Tramvay Hattına ilişkin açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, inşaatı süren Talas Tramvay Hattının çöktüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, inşaatı süren Talas Tramvay Hattının çöktüğü iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tramvay hatlarında devam eden hummalı çalışmaların, sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde sürdüğü belirtildi.

"Kayseri Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana- Furkan Doğan Yurdu Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" projesi kapsamında mevcut T2 hattı (Meydan-Talas Cemil Baba) ile yapımı devam eden Talas Mevlana-Furkan Doğan Yurdu arası tramvay hattının, Furkan Doğan Yurdu kavşağında kesiştiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hatların entegre edilebilmesi için T2 hattı 28.07.2022 tarihinde geçici olarak işletmeye kapatılarak belirli bir program çerçevesinde çalışmalara başlanmıştır ve çalışmaların henüz 14'üncü gününde bulunulmaktadır. Başlangıç tarihinden 45 gün sonra, 12.09.2022 tarihinde de bitirilmesi planlanmaktadır. İddia edildiği gibi mevcut hattın çökmesi söz konusu olmayıp, bahse konu çalışmalar, yapım çalışmaları sürmekte olan 5. aşama Anayurt Tramvay Hattı ile mevcut hattın birbiri ile entegrasyonu için yapılmaktadır. Kamuoyuna daha önce de duyurmuş olduğumuz üzere bu çalışmalar, herhangi bir sorun veya arızadan dolayı değil, kentteki ulaşımın genişletilmesi ve geliştirilmesi için yapılan ve planlı bir şeklide yürütülen projeler nedeniyle kaynaklanmaktadır. İhale projeleri gereği mevcut hattı dik geçecek raylı sistem, ray kavşak imalatı yapılarak yaklaşık 300 metre Hulusi Akar Bulvarı'nda devam ettirilecektir. Ayrıca 5. aşama Anayurt Tramvay Hattı, çift hat olarak İpeksaray istikametine doğru çapraz geçiş elemanı (kruvazman) ile makas yapılarak mevcut tramvay hattına entegrasyonu sağlanacaktır."

Açıklamada, tramvay hattı inşaatının sürdüğü bölgede vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşadığı iddialarının da tamamen asılsız olduğu aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Talas Tramvay Hattına ilişkin açıklama - Son Dakika

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