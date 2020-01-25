Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri deprem bölgesinde çalışmalara başladı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye gönderilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeye gönderilen 6 araç ve iş makinesi ile 20 personel, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de etkili olan depremin yaralarının sarılması için el birliği ile çalışacaklarını belirtti.

Gönüllerinin deprem bölgesindeki vatandaşlarla birlikte olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Gönlümüz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla birlikte. Tüm imkanlarımızla her türlü yardıma hazırız. Devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla ve Valiliğimizle irtibat halindeyiz. İhtiyaç neyse karşılarız. Depremden birkaç saat sonra süratle hazırlanan ilk ekibimiz yola çıkarak deprem bölgesinde çalışmalara katıldı." ifadelerini kullandı.