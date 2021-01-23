Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamada görevli ekiplere çay ve sandviç ikram etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamada görevli ekiplere çay ve sandviç ikram etti

23.01.2021 13:45
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamada görevli ekiplere çay ve sandviç ikram etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis, bekçi ve zabıtalara sıcak çay ve sandviç ikramında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis, bekçi ve zabıtalara sıcak çay ve sandviç ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevli ekipler, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk havada görev yapan polis, bekçi ve zabıtalara Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın selamını ileten belediye ekipleri, sıcak çay ve sandviç ikram etti.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri de bu "duyarlı ve anlamlı" davranışından dolayı başta Büyükkılıç olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, emniyet mensuplarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Bu dondurucu soğuk havada uygulama ve denetimlerini sürdüren polis ekiplerimize bir sürpriz yapıp, sıcak çay ve sandviç ikram ettik. Hep birlikte dayanışma içerisinde, tedbirlere ve kurallara uyarak bu salgından kurtulacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Bekçi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamada görevli ekiplere çay ve sandviç ikram etti - Son Dakika


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