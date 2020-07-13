Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz'a özel sergi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz'a özel sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları eğitmenleri tarafından hazırlanan "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" isimli sergi 15 Temmuz'da açılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları eğitmenleri tarafından hazırlanan "Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale-15 Temmuz Ruhu" isimli sergi 15 Temmuz'da açılacak.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüzde 80 atık malzeme kullanılarak 45 günde tamamlanan sergide, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın minyatürünün yanı sıra Seyit Onbaşı, Kınalı Hasan gibi kahramanlar ve Nusret Mayın Gemisi'ne, geleneksel el sanatlarıyla 3 boyut kazandırıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferini'nin 105. yılı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden düzenlendi.

Sergide, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın minyatürü, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı Hasan'ın konu edildiği ve hikayeleştirildiği 47 eser, 35 eğitmen tarafından geleneksel Türk el sanatları teknikleriyle (ebru, çini, filografi, Maraş işi, kumaş boyama, nakış, hüsnühat) 3 boyutlu olarak hazırlandı.

15 Temmuz'da saat 11.30'da Kayseri Kale İçi Geçici Sergi Salonu'nda açılacak sergi, Kovid-19 önlemleri alınarak ziyaretçilerini kabul edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 15 Temmuz'a özel sergi - Son Dakika
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