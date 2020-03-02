Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden ortak İdlib bildirisi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, İdlib konusunda ortak bildiri açıkladı. Bildiriyi açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmakta. Artık dünyanın bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor, bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun öngördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Halit Demir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özer ve Büyük Birlik Partisi Meclis Üyesi İmdat Güven'in katılımıyla ortak bildiri açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonun'nda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Son süreçte 33 kahramanımızın şehit olduğu, 32 cengaverimizin yaralandığı olayla ilgili kahraman askerlerimize sahip çıkma, ülkemizin istikrarı için üzerimize düşeni yapma mantığı içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı vurgulayan bir yaklaşım içerisinde kamuoyuna bildiri sunmayı amaçladık. 27 Şubat günü rejimin himayelerinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına almak ve mazlum bölge halkını katil rejim güçlerinden korumak gibi kutsal bir görev için Suriye İdlib'de bulunan kahraman Türk silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız da yaralanmıştır. Acımız büyüktür, hiçbir kelime bu acımızı ifadeye yeterli değildir. Bu hain ve alçak saldırıyı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk Ordusu'nun tarihte olduğu gibi bugün de kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarıyla yerine getirdiğine olan inancımız tamdır. Biliyoruz ki; bölgede çok büyük insani dramlar yaşanmakta. Artık dünyanın bu durumlara daha fazla duyarsız kalmamasını istiyor, bu felaketlere engel olunması ve çözümün en kısa zamanda uluslararası hukukun öngördüğü şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Vatanı için canını veren kahraman şehitlerimizi, kanını döken kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, büyük Türk ulusuna da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Cenabı Allah büyük Türk Milleti'ni korusun" ifadelerini kullandı.



Başkan Büyükkılıç ayrıca 'kentten göç etmek isteyen mültecilere yardımcı olacak mısınız?' sorusuna ise; "Zaten gidecekler gidiyor, herhangi bir zorlama, yönlendirme yok. Ekonomik olarak imkanları olmayanlara her alanda her zaman olduğu gibi yardımcı oluyoruz" şeklinde cevap verdi. - KAYSERİ