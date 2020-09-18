Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maske ve mesafe denetimi yaparak, koronavirüse karşı vatandaşları uyarıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maske ve mesafe denetimi yaparak, koronavirüse karşı vatandaşları uyarıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç salgın denetimlerine Yakut Semt Pazarı'nda devam etti.

Vatandaşın da pazarcı esnafının da maske, mesafe ve temizlik kurallarına aşırı dikkat göstermelerini görmekten memnun olduğunu belirten Büyükkılıç, "Vatandaşlarımıza, esnafımıza teşekkür ediyoruz. Aslında bu tedbirlere uymakla hem kendilerini hem de karşıdakileri koruyorlar. Dolayısıyla şehrimizle ilgili problemi en aza indirme noktasında destek oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki yol çalışmaları

Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi.

Kayseri'nin modern bir şehir olduğunu ve hak ettiği hizmetlerin yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2019 yılında 900 metresinde düzenleme yaptığımız yolun 2020 yılında 600 metrelik kısmında daha düzenleme yaparak, toplam bin 500 metre uzunluğundaki kesimin düzenleme çalışmaları tamamlamış olacağız. Toplam 18 metre genişliğinde asfalt kaplama yapılacak yolun 12 metresi taşıt yolu, 6 metresi otopark alanı olarak tasarlandı. Yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte altyapı çalışmaları da yürütüyoruz. Ayrıca altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt kaplama çalışması da yapılacak yolun gerekli yatay ve düşey işaretlemelerini de yapacağız."

Başkan Büyükkılıç'ın denetim yaptığını görüp, kolaylıklar dileyen MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz da daha önce gecekondu olan bölgedeki gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şehir kurtbağrı ile süsleniyor

Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına yenilerini ekliyor.

Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından kent merkezindeki parklar, kurtbağrı adı verilen çiçeklerle donatıldı.

Şehrin estetiğini her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de dekoratif çiçekleriyle şehri güzelleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri - Son Dakika

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