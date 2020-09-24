Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs filosonu 657'ye çıkardı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs filosonu 657'ye çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından araç filosuna katılan 24 adet otobüs, hizmete başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs filosonu 657'ye çıkardı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından araç filosuna katılan 24 adet otobüs, hizmete başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Filomuzu güçlendirmek, ihtiyaçlara cevap vermek, mazerete sığınmamak amacıyla 24 tane aracımızı filomuza katıyoruz" dedi.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende konuşan Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu kentte hizmet veren otobüs sayısının 657'ye çıktığını ifade ederek; "Hepinizin bildiği gibi pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte, hem filomuzdaki otobüs sayısı hem filomuzdaki otobüslerin çeşitliliği çok önem arz ediyordu. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ulaşıma vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu otobüslerle beraber filomuzdaki otobüs sayısını 657'ye çıkarmış oluyoruz. Aynı zamanda 69 adette tramvayımız var, bu şekilde Kayseri de toplu taşıma hizmeti vermeye devam ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha kaliteli, konforlu ve daha güvenli ortamlarda toplu taşıma hizmeti sunmak. Araç çeşitliliği bizim için bu şekilde önemli. Filomuzda şu anda hem körüklü araçlarımız yüksek kapasiteli 12 metrelik, 9 metrelik ve 8 buçuk metrelik araçlarımız var. İhtiyaca binaen yolculuğun yoğun olduğu saatler de büyük araçlar, az yoğun olduğu bölgeler de küçük araçları kullanarak, aynı zamanda çok ciddi bir kamusal fayda ve çok ciddi tasarruf etmiş olacağız, Bu anlamda bu araçları almak bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada pandemi döneminde kurumlarla uyum içerisinde çalışıldığını kaydederek; "Kayseri'nin en büyük özelliği uyum kültürü içerisinde çalışmalarını sürdürmek. Pandemi sürecinde buna çok daha ihtiyaç olduğunu hepimiz gözlemledik. Valimizin bizleri yüreklendiren, bizlerin yaklaşımına vesile olan davranışları da takdire şayandır. O açıdan Kayseri'de kamu hizmeti vermek bir bakıma kolaylaşıyor. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Onların bu çalışmalarını destekleyen, özellikle filyasyon ekiplerinde yaptıkları hizmet göz ardı edilmeyecek olan emniyetimize, jandarmamıza, belediye çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu dayanışmanın getirdiği bereketi yaşıyoruz. Kayserimiz stratejik bir şehir, güvenli bir liman. Son süreçte hareketliliğin getirdiği, seyahat sınırlandırmasının kalkmasıyla bir miktar vaka artışı söz konusu olabilir. Bunlar bizi karamsarlığa itmemeli, tedbir almamıza engel olmamalı. Hiçbir zaman mazeret göstermeden gerekli tedbirlere uyarak, cumhurbaşkanımızın maske, mesafe, temizlik üçlemini asla göz ardı etmeyerek çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Her şeyden önce esnaflarımıza, vatandaşlarımıza kurallara uyma bağlamında göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yeter mi? Yetmez. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımıza gereksiz yere kalabalıkta bulunmamalarını, gereksiz yere toplum içerisinde yer almamalarını, işlerinin biter bitmez en güvenli yer olan evlerine gitmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Filoya katılan 24 adet otobüsün hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç; "Filomuzu güçlendirmek, ihtiyaçlara cevap vermek, mazerete sığınmamak amacıyla 24 tane aracımızı filomuza katıyoruz. İnşallah sağlıklı, huzurlu hizmetlere vesile kılsın. Aynı zamanda ulaşımla ilgili diğer çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. Talas Mevlana Mahallesi'nden şehrimize olan güzergah ile Anafartalar Şehir Hastanesi KumsMALL hattındaki Belsin güzergahının da ihale çalışmalarının tamamlandığını paylaşmak isterim. Bu çalışmalarımızla birlikte adeta bir ulaşım ağı ortaya çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven'in duasıyla, yeni alınan otobüsler hizmete başladı. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs filosonu 657'ye çıkardı - Son Dakika

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