Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Şehitler Anıtı' yapacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili şehitlerinin hatıralarını yaşatmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine "Şehitler Anıtı" yaptırılacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde vatanı için en çok şehit veren iller arasında yer alan Kayseri'de, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve ilelebet anmak amacıyla "Şehitler Anıtı" yapılması yönünde karar aldıklarını söyledi.

İl genelinde şehadete eren kahraman vatan evlatlarına "hürmeten" yaptıracakları anıtta şehitlerinin isimlerinin yaşatılacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine aynı zamanda bir vefanın da göstergesi olarak yaptıracakları Şehitler Anıtı için proje çalışmalarının sürdüğünü ve en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, açıklamasında, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi. - KAYSERİ