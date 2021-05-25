Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurucu üyesi olduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında, 40 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.
Meclis gündeminde yer alan, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB kurulmasında Büyükşehir Belediyesinin kurucu üye olarak yer alması, katılım payı oranı ve müteşebbis heyetinde temsil edilecek kişi sayısının belirlenmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sera İhtisas OSB'nin kurucu ortağı oldu - Son Dakika