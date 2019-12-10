Son Dakika Haberleri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan her canlının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.

Bu kapsamda yapılan kedi evleri soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.


Büyükşehir Belediyesi çevresindeki beş noktaya konulan ve içerisinde kedi maması ile su bulunan kedi evleri, sokak kedilerinin barınma ve beslenmelerine çözüm olacak.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:37 Kaynak: AA
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