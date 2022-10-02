Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

02.10.2022 23:58

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Kalesi'nde yapılan toplantıda, her yaş grubuna hitap eden organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Atletizme olan ilgisinin aile dostu olan Fatih Çintimar'ın Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı görevine getirilmesiyle başladığını belirten Çiçek, "Kendisi federasyon başkanı olunca bende takip etmeye başladım. Ondan sonra da madalyaları görmeye başlayınca gurur duydum. Bende heyecanla bu organizasyonu bekliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise uluslararası boyutta yapılan bu organizasyonun devamının sağlaması için çalıştıklarını kaydetti.

Ticaretin ve endüstrinin merkezi olan Kayseri'yi turizmin ve sporun da merkezi yapmayı istediklerini dile getiren Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bir maratondan daha fazlası sloganıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak. Bu maraton şehrimize renk katıyor. 21K, 10K ve halk koşusu şeklinde olan bu maratona bizler de bizzat katılacağız. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hazırız, Kayserimiz hazır. Bu etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yarı maraton ve maratonların Türkiye'de hemen hemen her ilde yapıldığını söyledi.

Yapılan maratonlar hakkında katılımcılara bilgiler veren Çintimar, "Atletizm Milli Takımı'nın yaklaşık 125 tane olimpik sporcusu var. Bu sporculardan 6 tanesi Kayseri'ye ait. Bu yıl yapılan uluslararası yarışmalarda 4 Balkan şampiyonluğu, Balkan ikincilikleri, Balkan üçüncülükleri ve en son yapılan yarışmada da Ramazan Baştuğ tarihimizde ilk defa 5 bin metrede ikinci olarak gümüş madalyayla ilimizi, ülkemizi ve milli takımımızı temsil etti. Hem alt yapımız hem de spordaki hızımız ülkemizin gelişimiyle birlikte devam ediyor. Özellikle son 20 yılda aldığımız uluslararası madalyalar Cumhuriyet tarihinde aldığımız madalyaların en az 150 katı daha fazla. Bu büyümeye vesile olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise özellikle spor turizminin öne çıktığı son dönemlerde çok daha farklı organizasyonlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da maratonun 3 farklı kategoride gerçekleşeceğini belirtti.

Yarışmacılara başarılar dileyen Somtaş, maratona 15 ülkeden 120'si yabancı 6 bin üzerinde katılım olacağını dile getirdi.

Etkinliğin 21, 10 ve 7,5 kilometrelik parkurlarda gerçekleşeceğini ifade eden Somtaş, kategorilerinde başarılı olan sporculara toplam 384 bin liralık ödül dağıtılacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

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