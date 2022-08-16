Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı

16.08.2022 14:42
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi üç eseri daha envanterine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi üç eseri daha envanterine ekledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde basımı yapılan "Sebzecilik ve Doğal Üretim El Kitabı" ile "Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri" ve kaynak kitap niteliğindeki iki ciltlik "Kayseri Araştırmaları Tarihi" eserleri de şehre kazandırıldı.

Başkanlık dönemi içerisinde şehre kazandırdığı 36 eserine ek üç eseri daha ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplam 39 kitabı Kayserili ve Kayseri'yi merak eden okurlarının hizmetine sundu.

Kayserili araştırmacı yazar Mehmet Çayırdağ'ın kaleme aldığı "Kayseri Araştırmaları Tarihi" kitabında kadim kent Kayseri'nin tarihini anlatılıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 eseri daha envanterine kazandırdı - Son Dakika
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