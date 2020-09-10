Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 20 otobüs alınacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım filosuna katılacak 20 otobüsü inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde toplu taşım araçlarında uygulanacak kurallar gereği vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 20 otobüsü daha filosuna katacak.

Alınacak araçları inceleyen Başkan Büyükkılıç, "Pandemi dönemini yaşıyoruz. Radikal kararlar alıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hem konforunu sağlamak hem de sağlık koşullarını en az problemli düzeyde sürdürmek. İnşallah vatandaşlarımız pik saatlerde daha önceden yasal standartlara uyan fakat görüntü, algı itibari ile vatandaşlarımızı rahatsız eden görüntülerden böylece uzaklaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu güçlendirmek ve gençleştirmek adına ilk etapta alınacak 20 otobüsün haricinde önümüzdeki süreçte yeni otobüs alımlarını da belirli periyotlar çerçevesinde sürdürecek.