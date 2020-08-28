Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım kalitesini artırıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması, yaya ve araç trafiği akışının daha düzenli olması için ulaşımı daha konforlu hale getirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda yol çizgi çalışmaları Fuzuli ve Tuna caddelerinde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca, kentin tüm yollarına 2020 yılı içerisinde 51 bin metre soğuk yol çizgisi, 7 bin 290 metrekare sıcak termoplastik yol çizgisi, 2 bin 900 metrekare yaya geçidine çizgi çalışması yapıldı.

Ayrıca, kapatılan yaya geçitlerinde 4 bin 182 metrekare freze ile çizgi silme uygulaması gerçekleşti. Başkanlıkça UKOME Kurulu Kararları ile trafikte seyreden araçların düzenli akışını ve yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.