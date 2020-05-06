Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Kayseri'de, belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin özellikle ramazan ayını da fırsat bilerek belediye ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadıklarına dikkat çekilen açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu kaydedildi.

Art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği vurgulayan açıklamada, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polis ya da jandarmaya ihbarda bulunması istendi.