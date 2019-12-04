Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi kardeş belediye oldu

Artuklu Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye oldu.

Belediye Meclis toplantısında da kabul edilen kararın ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mardin'e geldi.

Artuklu Belediyesini ziyaret eden Büyükkılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı ile görüştü.

Tutaşı, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını belirterek, "Belediyeler arası işbirliğiyle güzel çalışmalara imza atacağız." dedi.

"Kayseri gibi belediyecilikte marka olan bir belediye ile kardeş şehir olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyen Tutaşı, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında kurulan kardeşlik bağının ilk somut adımını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ın ziyareti ile atmış olduk. Kayseri'nin başarılı çalışmalarını kendimize örnek alacağız. Öte yandan birlikte yapacağımız projeler ile ilçemizin gelişmesine katkı sunacağız. Bu bağ günden güne daha güçlenecek. Yakın zamanda bizler de Kayseri'ye gideceğiz ve çalışmaları inceleyeceğiz. İnanıyoruz ki; Artuklu ve Kayseri arasında kurulan bu bağ vatandaşlarımızın bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacak."

Büyükkılıç da, medeniyetlerin beşiği olan iki belediyenin ortak paydada buluşmasının önemine işaret ederek, "Kayseri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir. Artuklu da binlerce yıl ayakta duran kardeşliğin sembolü olan medeniyetlerin bölgesi. Böylesine köklü geçmişi olan bölgelerin paylaşacağı ve birlikte yapacağı önemli işler vardır. Biz kurumlar arası işbirliği ile ortak çalışmaların yanı sıra iki şehrin insanlarını da kaynaştıracağız." şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, kendilerini ağırladığı için başta Tutaşı olmak üzere tüm Artuklu halkına minnettar olduklarını aktardı.

Daha sonra Büyükkılıç, Tutaşı ve beraberlerindeki heyet ile Mardin Valiliği, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı, AK Parti İl Başkanlığı ve tarihi Mardin'deki birinci caddede esnaf ve vatandaşlarla görüştü.