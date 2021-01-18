Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri 2020 yılında 3 milyar 417 milyon liralık yatırım yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler ve belediyenin iştirakleriyle birlikte 2020 yılında kente 3 milyar 417 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesislerde düzenlediği basın toplantısında 2020 yılı yatırımlarını değerlendiren Büyükkılıç, 2021 yılında yapılması planlanan projeleri de paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, KAYMEK'in 1,5 milyon maske, KASKİ'nin ise 80 bin litre dezenfektan ürettiğini, 200 bin paketli suyun hastane ve yurtlarda kalan hastalara ulaştırıldığını belirtti.

Büyükkılıç, uzaktan eğitime destek olmak için diğer belediye ve kurumların da iş birliğiyle öğrencilere 7 bin tablet alındığını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dağıtıldığını hatırlattı.

Kovid-19 nedeniyle sosyal hayattan uzak kalmak zorunda olanlar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Büyükkılıç, "Hayat Eve Sığar" sloganı ile etkinlikler yaptık. 115 mahallede ve binlerce sokakta yüz binlerce çocuğumuzun yanında olduk. Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlarımıza alanlarında uzman eğitmenlerimiz tarafından antrenman programları hazırlandı. Sosyal medya hesaplarımızda her gün canlı yayın gerçekleştirdik. KAYMEK AŞ, uzaktan eğitime geçti." diye konuştu.

Erciyes'in 12 ay boyunca ziyaretçi ağırlamasını hedeflediklerini anlatan Büyükkılıç, MTA ile sürdürülen sıcak su arama çalışmalarının devam ettiğini, 1200 metreye kadar inildiğini aktardı.

"Salgın sürecinde mazerete sığınmadık, çalışmaya devam ettik" diyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizde 16 ilçemize de destek olduk. İlçelerimize toplam 75 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. 185 kilometre yol, 4 bin 300 mezar yeri, 2 adet katı atık transfer istasyonu, bin araçlık otopark, 450 bin metrekare kilitli parke yol, 150 bin metrekare çevre düzenlemesi, 27 spor sahası yaptık. KASKİ, KCETAŞ da dahil olmak üzere 2020 yılında 3 milyar 417 milyon liralık yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı. 1 milyon metrekare yeşil alan, 250 bin metrekare de farklı etkinliklerin yapılabileceği alanlar olacak. Burada biyolojik gölet, etkinlik çayırı, millet kıraathanesi, özel çiçek bahçeleri, spor alanları, maket uçak pisti, evcil hayvan eğitim alanı yer alacak."

Büyükkılıç, bu yıl da hizmet ve projelerin devam edeceğini, 11 tramvay aracının şehre kazandırılacağını, Erciyes'te 6 çim saha ve teknik birimlerin inşaatına başlayacaklarını, kente fosil müzesi, tablet müzesi yapılacağını belirterek, 2021 yılında 3 milyar 896 milyon 700 bin lira yatırım bütçesi planlandığını sözlerine ekledi.