Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜMSİAD arasında protokol imzaladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, yaptığı açıklamada, kentte üretime ve istihdama katkı sunmak, işveren ve iş arayanı buluşturacak, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkanı sağlayacak Kayseri Kariyer Merkezi projesini hayata geçiren belediyenin paydaş ağını genişletmeye devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, TÜMSİAD Kayseri Şubesi ile protokol imzalandıklarını belirten Özsoy, "Kayseri Kariyer Merkezi olarak paydaşlarımıza TÜMSİAD'ı da katmanın onurunu yaşıyoruz. TÜMSİAD başkanımıza ve tüm üyelerin hepsine bizimle paydaş oldukları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın dav imzalanan protokol ile TÜMSİAD'ın Kayseri Kariyer Merkezi'ne büyük değerler katacağını söyledi.

Her zaman vatandaşların hizmetinde olduklarını dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:

"Kayseri Kariyer Merkezi, OSB'i ve üniversitelerimizle paydaş olan bir birimimiz. Sizin de aramızda olmanız değer katacaktır. Mobil uygulamaların hepsinde varız. Sosyal medyaların her türlü platformunda varız. Bizi takip edin, mutlaka kazanacaksınız."

TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı ise Büyükşehir Belediyesi'nin etkin rol aldığı akıllı şehircilik platformu içerisinde olmak istediklerini kaydederek, "Kayseri, Türkiye'nin güzide önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu noktada bizlerde iş adamları derneği olarak, Kayserimizde istihdamı arttırabilmek, tüm üyelerimizle beraber istihdam seferberliği içerisinde yer alabilme gayreti içerisine girdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleşti.