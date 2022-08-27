Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim - Son Dakika
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Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim

27.08.2022 12:23
Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların kentte sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmeleri için şehir içi toplu taşım araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların kentte sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmeleri için şehir içi toplu taşım araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 58 ticari taksi, 63 personel servis aracı, 11 halk otobüsü denetlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşımın daha konforlu, daha rahat ve daha güvenli olması adına pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ile birlikte, vatandaşların gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapıyor.

Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Seyyid Burhaneddin Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı Aykan Önü, Erkilet Bulvarı, Mazakaland önü, Halep Hoca Caddesi ve Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda yapılan denetimlerde 58 ticari taksi, 63 Personel Servis Aracı, 11 Halk Otobüsü denetlendi. Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara uymayan 3 personel servis aracı da bağlanarak trafikten men edildi. Ayrıca ekipler tarafından, 23 araç sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ile birlikte kentte ulaşım noktasında düzeni sağlamak adına denetimlerine devam etmeyi planlıyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir zabıtasından şehir içi toplu taşım araçlarına denetim - Son Dakika
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