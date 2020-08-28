Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hal kompleksinde denetim yaptı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hal kompleksinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Hal kompleksinde sabahın erken saatlerinde denetimde bulunan zabıta ekipleri, koruyucu tedbirleri anlatarak esnafları hem uyardı hem de bilgilendirmelerde bulundu.

Zabıta ekipleri, maskesi olmayan esnaflara da maske dağıttı.