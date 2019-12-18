Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden denetim, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakkal, market, etiket denetimi, kaldırım işgallerini önleme, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı sağlayan araçların denetimleri gibi faaliyetler yürüten Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, aynı zamanda Kayserili vatandaşların dikkatli araç kullanması için çalışıyor.

Cadde ile sokaklarda dilenci ve seyyar satıcılara yönelik çalışma yapan ekipler, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara da izin vermiyor.

Kayseri, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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