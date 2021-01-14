Kayseri Büyükşehir Belediyesinde ulaşım toplantısı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yılın ilk ulaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları ile Karayolları Bölge Müdür Yardımcı Ömer Baylar'ın katıldığı toplantıda ulaşım yatırımlarına ilişkin konular masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de sağlıklı, şehrin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin genelini ilgilendiren ulaşım konuları ile ilgili konuları görüşmek üzere toplantı yaptık. Amacımız kalıcı, sağlıklı, şehrimizin omurgasını koruyan ve en güzel şekilde konforu sağlayan ulaşım ağını oluşturmak. Gerek karayolları gerekse demiryolları ile ilgili konularda değerlendirme toplantımız sonrasında, Sayın Ulaştırma Bakanımızın da bulunduğu ortamda ilgili birimlerle randevu talep edip, bu ortamı sağlayıp, milletvekillerimizin, bakanlarımızın da katılacağı ortamda kesin sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız."